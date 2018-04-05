Путин рассказал, что в России госкорпорации вытесняют малый бизнес

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Москва, 5 апреля. По словам президента РФ Владимира Путина, в настоящее время в России государственные структуры и госкорпорации вытесняют с рынка малый бизнес. По мнению президента, в российской экономике проходят «процессы картелизации».

Президент Путин заявил о картелизации конкурентных сфер экономики в своем выступлении на заседании Госсовета России.

«Что особо отмечу — государственные структуры и компании с госучастием занимают те ниши, где мог бы работать малый и средний бизнес, фактически вытесняют его с рынков, монополизируют эти рынки», — подчеркнул президент.

Напомним, сегодня Владимир Путин проводит заседание Госсовета по развитию в России конкурентной экономики; в первую очередь оно посвящено приоритетным направлениям работы регионов по содействию развития конкуренции. Указ об утверждении Национального плана развития конкуренции на 2018–2020 годы был подписан в прошлом декабре.

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