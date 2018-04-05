Гройсман посулил Крыму и Донбассу светлое будущее в сослагательном наклонении

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Киев, 5 апреля. Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что Донбасс и Крым процветали бы, если бы остались под контролем Киева.

Гройсман посулил жителям Крыма, Луганска и Донецка светлое будущее. В сослагательном наклонении он рассказал о том, как власти Украины якобы смогли бы обеспечить им хорошее качество жизни.

«У них (Крыма, ДНР, ЛНР. — Прим. ФАН ) было бы достаточно ресурсов для того, чтобы дать новое качество жизни гражданам Украины, потому что там живут трудолюбивые люди, — констатировал украинский премьер. — Только представьте, какими экономически сильными были бы эти города».

Напомним, после госпереворота на Украине жители Крыма провели референдум, на котором абсолютное большинство высказалось за присоединение региона к России. Также в 2014 году Киев начал силовую операцию против жителей Донбасса, которые отказались признать новую украинскую власть.

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