Группа «Пикник» после ДТП перенесла апрельские концерты в Казахстане

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Москва, 5 апреля. Группа «Пикник», попавшая ранее в ДТП во Владимирской области, перенесла апрельские концерты в Казахстане на сентябрь.

Об этом музыканты сообщили на своей официальной странице в социальной сети Twitter.

«Концерты в Астане, Караганде и Алматы переносятся на сентябрь», — говорится в сообщении.

Уточняется, что новые даты станут известны позже, для этого группе необходимо получить подтверждение от организаторов тура. Концерты в казахстанских городах Астана, Караганда и Алма-Ата группа «Пикник» должна была дать с 13 по 15 апреля.

Напомним, 16 марта музыканты группы «Пикник» попали в аварию во Владимирской области. Как сообщало ФАН, автомобиль, в котором ехал состав группы, на большой скорости столкнулся со встречной машиной. Музыканты были госпитализированы с травмами средней тяжести.

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