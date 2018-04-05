Анкара предупредила: Французские военные не должны помогать курдам в Сирии

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Анкара, 5 апреля. Несмотря на то, что Анкара рассматривает Францию в качестве своего союзника, французские военные не должны поддерживать и помогать курдским вооруженным формированиям «Народной милиции» (YPG) и «Сирийских демократических сил» (SDF), заявил турецкий министр по делам Евросоюза Омер Челик.

«Мы не желаем видеть, как военные в форме наших союзников обучают YPG, — приводит слова Челика турецкое агентство Anadolu. — Мы не желаем слышать заявления о том, что «Франция нам союзник, но Африн, мол, оккупирован [турецкими войсками]».

Напомним, ранее турецкие СМИ сообщили о том, что на территории Сирии появилась группа из 50 французских военнослужащих. Они вошли на курдскую территорию на севере Сирии через перевал в районе Телль-Абъяд, и, по имеющимся данным, вошли в контролируемы курдами Манбидж.

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