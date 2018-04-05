Россия поможет Африке избежать цветных революций в будущем — эксперт

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Москва, 5 апреля. Возобновление военных контактов России со странами Африки отвечает интересам обеих сторон, уверен ветеран службы внешней разведки, член Совфеда Игорь Морозов.

По его словам, Россия откроет для себя новый рынок по продаже оружия, а Африка сможет уберечь себя от будущих цветных революций, которые неизбежно приводят к войнам и разрухе.

«Россия берется не только помогать этим странам, но и создавать современные вооруженные силы, чтобы государства могли защищать свой суверенитет, независимость, свою политическую систему. Чтобы у них была возможность избежать цветных революций», — рассказал Морозов изданию «Политика сегодня».

Ранее сообщалось о том, что Россия впервые со времен Советского Союза восстановила военные контакты с тремя странами Африки — Гвинеей, Эфиопией и Мозамбиком. Накануне министр обороны РФ Сергей Лавров встретился с главами военных ведомств этих республик.

Отметим, что военные отношения между СССР и Гвинеи начались еще в 50-х годах прошлого века, когда Советский Союз активно помогал становлению страны.

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