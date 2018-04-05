Допрос депутата Рады Савченко на полиграфе в Киеве не состоялся

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Киев, 5 апреля. Допрос депутата Верховной рады Украины Надежды Савченко на полиграфе не состоялся. Как пишут украинские СМИ, в четверг в Киевском институте судебных экспертиз завершилась психофизиологическая экспертиза Савченко, которая была арестована по подозрению в подготовке терактов в Киеве.

Отмечается, что допроса не было. По словам эксперта, Савченко от него отказалась. Также не были согласованы все процессуальные вопросы. Защита Савченко добавила, что адвокат не получил материалы дела. Из-за этого у него не было возможности подготовиться к допросу.

Напомним, Савченко обвиняют в планировании терактов в здании парламента и правительственном квартале. Ей грозит наказание до пожизненного заключения. Савченко была арестована 23 марта. Она объявила голодовку.

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