В ГРУ рассказали, где скрывается главарь ИГИЛ

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Москва, 5 апреля. Главарь террористической группировки ИГИЛ1 (запрещена в России) Абу-Бакр аль-Багдади может скрываться в Ираке, заявил в четверг первый заместитель начальника Главного разведывательного управления Генштаба России вице-адмирал Игорь Костюков.

Версию о том, что местонахождением террориста может быть Сирия, Костюков назвал менее вероятной, передает «Интерфакс».

«Аль-Багдади, скорее всего, находится в Ираке. В Сирии он вряд ли находится», — сказал он.

Представитель ГРУ напомнил, что в настоящее время охоту за главарем ИГ1 (запрещена в РФ) ведут спецслужбы многих государств. Однако, уточнил Костюков, точное местонахождение аль-Багдади в настоящее время неизвестно, пишет «ФедералПресс».

1 Организация запрещена на территории РФ.

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