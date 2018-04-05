Британия ведет себя как «мафиозное государство»: в ФРГ заступились за Россию в «деле Скрипаля»

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Берлин, 5 апреля. Британские власти ведут себя как «мафиозное государство», выдвигая обвинения и не допуская Российскую Федерацию к материалам расследования дела об отравлении экс-офицера Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергея Скрипаля. Об этом в четверг заявил бывший заместитель председателя Парламентской ассамблеи ОБСЕ, бывший статс-секретарь оборонного ведомства ФРГ Вилли Виммер.

Он подчеркнул, что позиция официального Лондона идет вразрез со всеми международными нормами и правилами, передает RT.

«Я думаю, мы могли бы назвать такое государство мафиозным, поскольку то, как ведет себя правительство Великобритании в уголовном деле по отношению к другой стране, противоречит всем европейским и международным правилам и нормам», — заступился он за Россию.

Виммер добавил, что поведение Британии в деле с отравлением Скрипаля является серьезной угрозой миру.

«То, что делают британцы, — это эксплуатация правительством Терезы Мэй этой солидарности, которая является основой Европейского союза и Североатлантического альянса», — отметил Виммер.

Напомним, 4 марта в британском Солсбери экс-полковник ГРУ и его дочь Юлия были найдены в бессознательном состоянии. Британские власти обвинили в отравлении Скрипалей Россию, не предоставив никаких доказательств и материалов расследования. Москва категорически отрицает эти обвинения.

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