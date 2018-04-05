Фильм иранского режиссера Асгара Фархади откроет 71-й Каннский фестиваль

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Ницца, 5 апреля. Фильм иранского режиссера Асгара Фахради «Все знают» с Пенелопой Крус и Хавьером Бардемом в главных ролях откроет 71-й Каннский кинофестиваль, сообщили организаторы кинопросмотра.

Новая картина двукратного обладателя премии «Оскар» также войдет в конкурсную программу фестиваля. Действие драмы разворачивается во Франции, Испании и Италии. Крус и Бардем играют супругов, живущих в Буэнос-Айресе вместе с детьми. Их совместная поездка в Мадрид оборачивается трагедией.

Напомним, что очередной Каннский кинофестиваль пройдет с 8 по 19 мая 2018 года.

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