Восьмилетний мальчик выпал из окна квартиры в Петрозаводске

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Петрозаводск, 5 апреля. Чрезвычайное происшествие случилось в столице Карелии: восьмилетний мальчик выпал из окна квартиры на восьмом этаже.

Как передает «ИА Республика», накануне вечером восьмилетний мальчик выпал из окна квартиры, расположенном на восьмом этаже. ребенка незамедлительно госпитализировали в «Детскую республиканскую больницу», где в настоящее время врачи оказывают ему медицинскую помощь.

«Установлено, что до падения ребенок находился дома. В какой-то момент мальчик выпал из окна, расположенного в одной из комнат квартиры», — отмечает Следком.

Следственный комитет республики в настоящее время разбирается в обстоятельствах случившегося и проводит доследственную проверку.

Напомним, чрезвычайное происшествие случилось накануне в столице Карелии: загорелся жилой дом, шесть человек удалось спасти.

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