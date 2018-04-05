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    Восьмилетний мальчик выпал из окна квартиры в Петрозаводске

    13:41  5 Апреля 2018
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    Восьмилетний мальчик выпал из окна квартиры в Петрозаводске

    Петрозаводск, 5 апреля. Чрезвычайное происшествие случилось в столице Карелии: восьмилетний мальчик выпал из окна квартиры на восьмом этаже.

    Как передает «ИА Республика», накануне вечером восьмилетний мальчик выпал из окна квартиры, расположенном на восьмом этаже. ребенка незамедлительно госпитализировали в «Детскую республиканскую больницу», где в настоящее время врачи оказывают ему медицинскую помощь.

    «Установлено, что до падения ребенок находился дома. В какой-то момент мальчик выпал из окна, расположенного в одной из комнат квартиры», — отмечает Следком.

    Следственный комитет республики в настоящее время разбирается в обстоятельствах случившегося и проводит доследственную проверку.

    Напомним, чрезвычайное происшествие случилось накануне в столице Карелии: загорелся жилой дом, шесть человек удалось спасти.

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    Автор: Ксения Пудовкина
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    #карелия #петрозаводск
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