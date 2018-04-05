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Кемерово, 5 апреля. Временно исполняющий обязанности губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев заявил, что власти Кузбасса в индивидуальном порядке работают с семьями, члены которых пострадали при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» 25 марта.

«Мы работаем буквально с каждой семьей, работа будет продолжаться долгие годы. Обстоятельства у каждой семьи разные, мы вникаем во все нюансы проблем каждого, поэтому выплаты — это только одна небольшая часть работы по оказанию помощи пострадавшим», — цитирует врио главы Кузбасса ТАСС.

Комментируя то, как осуществляются выплаты, Цивилев заявил, что они идут «энергично», как и заверяли власти.

Врио губернатора Кемеровской области рассказал о состоявшейся встрече с руководителями всех торговых центров Кузбасса, где обсуждался вопрос обеспечения полной безопасности всех ТЦ региона.

Напомним, страшный пожар произошел в одном из крупнейших торговых центров Кемерово в воскресенье, 25 марта. Жертвами трагедии стали 64 человека — в том числе, 41 ребенок.

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