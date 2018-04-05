США ответят за хамский отказ от консультаций по кибербезопасности — спецпредставитель Путина

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Москва, 5 апреля. Спецпредставитель президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности Андрей Крутских заявил, что США придется ответить за хамский отказ от консультаций с РФ по кибербезопасности, которые должны были пройти в Женеве в феврале.

«Ни за кем мы бегать не будем, ни в какие закрытие двери, как сказал (министр обороны РФ Сергей) Шойгу, мы больше стучать не будем, — сказал Крутских, выступая на площадке дискуссионного клуба «Валдай». — Я прямо говорю, что за хамское поведение ответить придется».

По словам спецпредставителя президента Владимира Путина, «манера, в которой были отменены этих консультации, носила абсолютно хамский, недипломатический характер».

Напомним, министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров в четверг заявил, что договороспособность США вызывает вопросы.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что сожалеет о блокировках аккаунтов российских СМИ в Facebook.

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