Цивилев собирается объединить все позитивные силы для развития Кузбасса

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Кемерово, 5 апреля. Временно исполняющий обязанности губернатора Кузбасса Сергей Цивилев планирует объединить все положительные силы в Кемеровской области для обеспечения ее развития.

Отвечая на вопрос относительного того, как строятся его отношения с бывшим главой региона Аманом Тулеевым, Цивилев рассказал, что у них «хорошие, добрые, рабочие отношения».

Он также пообещал, что объединит все положительные силы для развития региона.

«Я как временно исполняющий обязанности губернатора Кемеровской области намерен консолидировать все позитивные силы для того, чтобы в дальнейшем развивать поступательно экономику Кузбасса», — заверил Цивилев.

Ранее сообщалось, что Цивилев и кемеровские предприниматели обсудили, как избежать повторения трагедии «Зимней вишни».

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