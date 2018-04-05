Россия создала опергруппу для борьбы с «пиратством Украины» в Азовском море

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Москва, 5 апреля. Оперативная группа для предотвращения «пиратства Украины» создана в Азовского-Черноморском территориальном управлении (АЧТУ) Росраболовства, сообщили в пресс-службе Азовского научно-исследовательского института рыбного хозяйства.

Решение о создании группы было принято после инцидента с захватом украинскими пограничниками российского судна «Норд», которое вышло из порта Крыма, пишет газета «Известия».

«Игорь Рулев (руководитель АЧТУ) проинформировал участников совета о мерах, принимаемых для обеспечения безопасности российских рыбаков. Он сообщил, что в АЧТУ создана оперативная группа, которая координирует действия Росрыболовства с пограничными управлениями», — пишет пресс-служба организации.

Сотрудники оперативной группы будут информировать ведомства о том, где находятся рыболовецкие суда для недопущения последующих пиратских действий со стороны Украины.

Все рыбопромышленники, выходящие в Азовское море, получили рекомендации: они будут должны уведомлять пограничное управление о выходе судна, его дислокации и в случае ЧС выходить на связь на определенной частоте.

Напомним, что в конце марта украинские пограничники задержали судно «Норд» в водах Азовского моря. На борту находилось 10 человек. В данный момент судно арестовано.

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