Вертолет Ми-2 разбился в Ставропольском крае: одного летчика спасли

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Москва, 5 апреля. В Шпаковском районе Ставропольского края разбился вертолет Ми-2, одного летчика удалось спасти.

Как стало известно корреспонденту ФАН, вертолет принадлежал сельхозавиации. Воздушное судно упало рядом с полевым станом и загорелось. Колхозники успели вытащить одного летчика. О его состоянии пока не сообщается.

Точное число пострадавших в результате крушения Ми-2 пока неизвестно. Причины произошедшего уточняются.

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