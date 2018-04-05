Цивилев рассказал, что могут создать на месте «Зимней вишни»

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Кемерово, 5 апреля. Жители Кемерово будут решать, что следует создать на месте сгоревшего торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня», и власти поддержат решение, которое выберет большинство горожан. Об этом заявил врио губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев.

Цивилев подчеркнул, что на месте трагедии в «Зимней вишне» точно не будет построен новый торговый центр. Среди обсуждаемых вариантов — сквер, или часовня, или мемориал в память о погибших, вокруг которого разобьют парк. В первую очередь будет учитываться мнение родственников погибших, отметил врио губернатора.

«Мы предложили жителям открыто обсудить этот вопрос. Когда большинство выскажется за решение, оно, несомненно, будет поддержано властями», — сообщил Цивилев.

По его мнению, выбор нового объекта займет не менее месяца. Остатки сгоревшего торгового центра, перестроенного из кондитерской фабрики, будут снесены, в настоящий момент специалисты оформляют необходимые для этого документы.

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