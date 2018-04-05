В Совфеде отреагировали на призыв Рады к Западу заблокировать строительство «Северного потока — 2»

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Верховная рада приняла постановление, в документе Киев призывает мировое сообщество не допустить строительства магистрального газопровода «Северный поток — 2».

«Обращаясь к парламентам и правительствам иностранных государств, мировому бизнес-сообществу, Верховная рада Украины призывает сделать все возможное для полного и необратимого запрета на строительство газопровода Nord Stream—2», — отмечается в постановлении.

Сенатор от Республики Крым, член комитета по международным делам Сергей Цеков в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей отметил, что принятие такого документа — следствие антироссийских настроений среди украинских политиков.

«С одной стороны, Киеву важно придерживаться антироссийской риторики, поэтому он продолжает подобные враждебные акты по отношению к нашей стране. С другой стороны, Украина хотела бы зарабатывать на транзите газа в Европу. В этом случае Украина не только бы получала доходы за транзит голубого топлива, но также это позволило бы ей регулярно шантажировать РФ», — отметил парламентарий.

Сенатор напомнил, что в ранее в результате газового конфликта между Россией и Украиной без энергоресурса в результате остались страны Евросоюза.

«Естественно, что в Европе не забыли этот инцидент, поэтому власти хотели бы перестраховаться», — продолжает Сергей Цеков.

В этом году зима в европейских странах выдалась холодной, поэтому вопрос бесперебойных поставок голубого топлива стал актуален как никогда.

«Именно этим и объясняется позиция Германии и ряда других стран по «Северному потоку—2», которые выступают за строительство газопровода и всячески поддерживают этот проект», — напомнил собеседник агентства.

Тем не менее у Украины есть союзники — это страны Балтии, Польша, и США. Последние хотели бы продавать свой СПГ Европе, поэтому регулярно высказываются против строительства «Северного потока — 2». Ведь Россия является конкурентом США, который способен поставлять значительно более дешевый ресурс.

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