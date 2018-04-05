Украина готовит «москитный флот» Порошенко к сражению с ЧФ РФ в Азовском море

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Киев, 5 апреля. На Украине могут ответить на присутствие российских военных кораблей в Азовском море «москитным флотом» — катерами, которые строятся на заводе украинского президента Петра Порошенко.

Глава Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко заявил, что «москитный флот» Украины гораздо быстрее кораблей российского Черноморского Флота. Украина готовит легкомоторные катера к сражению с российским флотом.

«Наше присутствие там сводится к пограничным отрядам. Но преимущество Украины в вопросах таких, как Азовское море, в том, что можно применять наш «москитный флот». Это легкомоторные артиллерийские катера, которые способны быстро передвигаться, нетребовательны в использовании и тут, как раз, наше преимущество», – сказал эксперт.

Главный вопрос пока состоит в том, каким образом перебросить суда в Азовское море. Россия не даст осуществить переброску по морю, а по суше — процедура довольно сложная, подчеркнул Мусиенко.

Напомним, что в декабре 2016 года в Минобороны Украины объявили о закладке двух катеров проекта «Кентавр» на киевском заводе «Ленинская кузница», основным акционером которого является компания президента Петра Порошенко.

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