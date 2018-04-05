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Прекратить истерию вокруг России: в Германии поставили под удар большие газовые планы США и Киева
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    Прекратить истерию вокруг России: в Германии поставили под удар большие газовые планы США и Киева

    14:07  5 Апреля 2018
    1007

    Прекратить истерию вокруг России: в Германии поставили под удар большие газовые планы США и Киева

    Берлин, 5 апреля. В Германии поставили под угрозы планы США и Киева остановить «Северный поток-2». Берлин намерен прекратить «истерику вокруг России» и сконцентрироваться на проекте ради собственного будущего. Этим же, как пишет немецкое издание Handelsblatt, следует заняться и другим странам-членам ЕС.

    Автор материала Ханс-Петер Зибенхаар отмечает, что сейчас отношения Москвы и Европы «достигли низшей точки», именно поэтому ЕС стоит начать разрядку, а не заниматься нападками.

    Лучшим способом для этого, по его мнению, являются экономика и торговля, а воплощение их он видит в проекте газопровода «Северный поток-2» из России в Германию.

    У проекта, по его мнению, есть все шансы стать «связующим элементом» между Западом и Россией и Востоком в целом. В выигрыше от него будут все участники: так, ЕС обеспечит диверсификацию поставок газа и «еще больше переплетет» евразийскую экономику, а у Москвы появится более надежный путь для поставок ресурса на европейский рынок.

    Именно поэтому, как отмечает издание, Евросоюз «должен срочно преодолеть собственную истерию» в отношении РФ, усилившуюся на фоне дела Скрипаля. Зибенхаар подчеркнул, что Лондон обвинил Россию в причастности к отравлению в Солсбери, но никаких доказательств не предоставил, а последствия этой «провокации» в виде высылки дипломатов журналист называет «поспешными».

    Прокомментировал он и призывы Варшавы и Прибалтики, противящиеся строительству «Северного потока-2», заявив, что он является «проектом всего континента, от которого отказаться нельзя», а настроения таких стран, как Польша и балтийские страны, «не должны перекрывать общую картину» о России и ее проектах.

    Прошелся автор Handelsblatt и по ключевым противникам «Северного потока-2» – Киеву и Вашингтоне. Он объяснил, что мотивы украинского лидера Петра Порошенко совершенно прозрачны, ведь после запуска проекта Киев останется без миллиардов за транзит, таким образом, Украина перестанет быть «газовым горлышком» Европы. Именно поэтому, по словам Зибенхаара, Порошенко ничего не хочет так сильно, как разрушения проекта из-за отравления Скрипаля.

    США журналист назвал "агрессивным экспортером", мечтающим захватить европейский рынок своим сжиженным газом, однако главным для ЕС является цена и объем, а по этим ключевым показателям американский СПГ сильно проигрывает голубому топливу из России.

    Напомним, поставки по «Северному потоку-2» планируют начать до конца 2019 года, тогда же заканчивается и соглашение о транзите газа через территорию Украины.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что «Северный поток-2» является «стопроцентно коммерческим» проектом, в котором нет никакой политики, а также выразил уверенность, что его реализуют в точно установленный срок.

    Поддержку проекту выразила канцлер ФРГ Ангела Меркель. Это, в свою очередь, вызвало гнев американского президента Дональда Трампа.

    «Германия заводит трубопровод в Россию, она планирует заплатить России миллиарды долларов за энергию. И я говорю: «Что происходит?», — заявил он 3 апреля на встрече с литовской коллегой Далей Грибаускайте.

     

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    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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    #россия #сша #киев #северный поток-2 #германия
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