Песков назвал цензурой блокировку российских СМИ в Facebook

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Москва, 5 апреля. В Кремле выразили сожаление в связи с блокировкой аккаунтов некоторых российских СМИ в Facebook. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что это проявление цензуры.

Песков прокомментировал блокировку российских сообществ в соцсети Facebook. Как признал основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг, руководство платформы заблокировало порядка 270 страниц и аккаунтов.

«Мы, безусловно, следим, — отреагировали на ситуацию в Кремле. — И сожалеем».

Пескова спросили, являются ли такие шаги со стороны Facebook по отношению к российскими СМИ проявлением цензуры.

«Является», — согласился представитель Кремля.

В число заблокированных также попало Федеральное агентство новостей. Накануне в связи с этим в МИД РФ напомнили Facebook о свободе слова.

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