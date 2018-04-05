«У нас серьезные намерения»: Ткачев посоветовал Белоруссии, что делать с молоком

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Москва, 5 апреля. Российский министр сельского хозяйства Александр Ткачев посоветовал Белоруссии искать новые рынки сбыта молока. Об этом он заявил в связи с планами наладить в России отечественное производство молочной продукции.

«Белорусы должны искать новые рынки сбыта, потому что у нас серьезные намерения напоить россиян отечественным молоком», — сообщил Ткачев в интервью РИА Новости.

Министр напомнил, что в настоящее время Белоруссия является крупнейшим экспортером молока для России. По его словам, в прошлом году доля Белоруссии в общем объеме поставок составила 86%.

При этом, как уточняет «ФедералПресс», Ткачев отметил, что нормальному развитию российского рынка сегодня мешает недобросовестная конкуренция с молочной продукцией, в которой содержатся растительные жиры и сухое молоко. Он подчеркнул, что белорусские производители, поставляющие в Россию сухое молоко, «откровенно демпингуют при поставках на российский рынок».

Как напоминает «Парламентская газета», в феврале Россельхознадзор предупредил о небезопасности белорусских молочных продуктов. В этой связи поставки молока из Белоруссии в Россию были ограничены. После проверок на молокоперерабатывающих предприятиях Белоруссии сотрудники Россельхознадзора обвинили белорусскую ветеринарную службу в использовании мошеннических схем.

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