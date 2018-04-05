Украинские депутаты приняли закон Порошенко о нацбезопасности

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Киев, 5 апреля. Верховная рада приняла законопроект о национальной безопасности, внесенный президентом Украины Петром Порошенко. За документ проголосовали 265 депутатов.

«Закон о национальной безопасности должен обобщить и привести к единому знаменателю все уже проведенные и запланированные реформы сектора безопасности и обороны Украины», — заявил в четверг глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов.

Он отметил, что законопроект объединяет все механизмы нацбезопасности и гражданского контроля. По словам Турчинова, теперь вся деятельность в сфере национальной безопасности будет вестись с учетом «членства в ЕС и НАТО».

Отметим, что предложенный Порошенко законопроект разделяет должности главы Генштаба и главнокомандующего ВС. Таким образом, главнокомандующий станет самым высоким военным должностным лицом в стране. Назначать его будет президент, а подчиняться он будет президенту и министру обороны. Генштаб при этом станет главным органом военного управления на Украине.

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