Роспотребнадзор проверит сообщения о «горящем» шоколаде

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Москва, 5 апреля. Роспотребнадзор заявил, что инициировал проведение лабораторных исследований после сообщений в Сети о шоколаде, который подвергается процессам горения. Об этом в четверг говорится на сайте ведомства.

По данным ведомства, в ряде российских регионов через социальные сети и мессенджеры распространяются видеоролики о шоколаде, который подвергается процессам горения, что якобы говорит о его потенциальной опасности, пишет «Ридус».

«Управлениями Роспотребнадзора по субъектам Российской Федерации, где были зарегистрированы подобные сообщения, организованы лабораторные исследования продукции брендов, упомянутых в сообщениях», — следует из сообщения.

Роспотребнадзор советует гражданам России не доверять сомнительным и маловероятным источникам информации и в случае сомнений в качестве продукта обращаться в территориальные управления ведомства.

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