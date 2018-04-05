Роспотребнадзор проверит сообщения о «горящем» шоколаде
Москва, 5 апреля. Роспотребнадзор заявил, что инициировал проведение лабораторных исследований после сообщений в Сети о шоколаде, который подвергается процессам горения. Об этом в четверг говорится на сайте ведомства.
По данным ведомства, в ряде российских регионов через социальные сети и мессенджеры распространяются видеоролики о шоколаде, который подвергается процессам горения, что якобы говорит о его потенциальной опасности, пишет «Ридус».
«Управлениями Роспотребнадзора по субъектам Российской Федерации, где были зарегистрированы подобные сообщения, организованы лабораторные исследования продукции брендов, упомянутых в сообщениях», — следует из сообщения.
Роспотребнадзор советует гражданам России не доверять сомнительным и маловероятным источникам информации и в случае сомнений в качестве продукта обращаться в территориальные управления ведомства.