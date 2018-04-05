В МИД РФ ответили на вопрос о визите лидера КНДР в Москву

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Москва, 5 апреля. В министерстве иностранных дел России прокомментировали сообщение о возможном визите лидера КНДР Ким Чен Ына.

Посла по особым поручениям МИД РФ Олега Бурмистров попросили рассказать о возможном визите лидера КНДР в Россию. Сообщение несколько удивило представителя внешнеполитического ведомства.

«Не знаю, ничего об этом не знаю, — ответил Бурмистров, — первый раз слышу».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российско-северокорейский саммит в повестке дня не значится. Представитель Кремля также заметил, что встречи Владимира Путина с Ким Чен Ыном в графике российского президента нет.

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