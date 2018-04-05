Порошенко заявил, что не позволит «играться с суверенитетом» Украины

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Киев, 5 апреля. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что не допустит «парада суверенитетов» в стране и перераспределения полномочий органов власти путем подписания соглашений с правительством.

Ранее Житомирский, Хмельницкий, Ивано-Франковский, Житомирский. Кировоградский и Киевский облсоветы выступили с обращениями о заключении договоров по разрыванию полномочий между правительством и органами местного самоуправления. Сам Порошенко заявил, что предложения облсоветов противоречат нормам конституции.

«Не так давно некоторые безответственные местные советы, политиканы точнее, а не местные советы, пытались запустить что-то по типу «парада суверенитетов. Я хотел бы откровенно поговорить здесь об инициативах некоторых областных советов относительно соглашений по распределению полномочий с украинским правительством», — заявил украинский глава, отметив, что в стране существует четкое распределение полномочий органов власти.

Порошенко подчеркнул, что никогда не даст этому произойти. Все, кто попытается «играться с суверенитетом» получат четкий ответ. Он также добавил, что все, кто «требуют соглашений сегодня, завтра Украину продадут», пишут украинские СМИ.

Президент Украины считает, что в конституцию страны необходимо внести изменения по части децентрализации. Во всех изменениях должна быть прописана процедура роспуска местных советов, а также созданы префекты.

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