На украинском полигоне во время учений подорвались трое нацгвардейцев

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Киев, 5 апреля. В Кривом Роге утром в четверг на полигоне 17-й танковой бригады подорвались трое военнослужащих. Как пишут украинские СМИ, на полигоне проводились учения.

По предварительным данным, во время инцидента пострадали три человека. Один из травмированных находится в тяжелом состоянии. Отмечается, что всех госпитализировали в одну из городских больниц. Как добавили в пресс-службе МВД Украины, раненные – бойцы Нацгвардии, которые шли устанавливать мишени для стрельбы из снайперского оружия и на пути следования подорвались на неустановленном боеприпасе.

Сейчас назначена служебная проверка.

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