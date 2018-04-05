Цивилев ежедневно встречается с родными погибших и пострадавших в сгоревшем ТЦ

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Кемерово, 5 апреля. Временно исполняющий обязанности Кемеровской области Сергей Цивилев продолжает встречи с родственниками погибших и пострадавших в результате сильного пожара в торгово-развлекательном комплексе «Зимняя вишня» в Кемерово.

В пресс-службе администрации Кемеровской области уточнили, что каждый день проводятся проверки безопасности торговых центров, а также встречи с начальниками федеральных и областных структур.

«Кроме того, много времени уделяется встречам с родственниками погибших и пострадавших на пожаре в торговом центре «Зимняя вишня», — передает слова источника РИА Новости.

Ранее мэрия Кемерово рассказала о судьбе игрушек с мемориала у сгоревшего ТЦ «Зимняя вишня».

Напомним, крупный пожар в четырехэтажном торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта. В результате страшной трагедии погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.

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