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Москва, 5 апреля. Глотком свежего воздуха назвал, комментируя в эксклюзивном интервью Федеральному агентству новостей создание информационного агентства «USA Really. Wake Up Americans» директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин.

«Нынешнему американскому обществу можно лишь посочувствовать. Оно живет в состоянии абсолютного политического тоталитаризма и информационной изоляции в том медиа-мирке, который создается для американцев либеральными элитами, абсолютно жестко подавляющими всякое инакомыслие, в том числе, со стороны американского президента, не говоря уже об общественных силах, пытающихся бросить вызов тотальному идеологическому доминированию либерального болота», — заявил он.

По мнению эксперта, «…в этом смысле Россия может подать руку помощи американскому обществу, уставшему от монопольной лжи и фальши своих собственных либеральных СМИ, плодящих бесконечный поток фейк-новостей. Создание подобного информационного агентства есть не что иное, как глоток свежего воздуха в атмосфере идеологической и информационной затхлости, в которую погрузили Америку либералы».

«В конце концов, граждане США имеют конституционное право знать правду, или, как минимум, выслушивать альтернативную точку зрения для того, чтобы принимать самостоятельные решения», — уверен Валерий Коровин.

Напомним, о создании информационного агентства «USA Really. Wake Up Americans», другое название которого «проект «Проснись, Америка!», было объявлено накануне, 4 апреля 2018 года.

«Федеральное агентство новостей не собирается мириться с гегемонией властей США в информационном поле и объявляет о запуске проекта «Проснись, Америка!». В мае 2018 года начнет работать информационное агентство «USA Really. Wake Up Americans», которое сконцентрируется на продвижении информации и проблемах, которые замалчиваются крупными американскими изданиями, подконтрольными политической элите США», — говорится в заявлении.

Для работы над проектом приглашаются журналисты и авторы, владеющие английским языком. Свои резюме направляйте на адрес america@riafan.ru с темой письма «Проснись, Америка».

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