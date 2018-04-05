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Минск, 5 апреля. Белорусский лидер Александр Лукашенко и министр по делам дворца президента Сирии Мансур Аззам на встрече в Минске обсудили ситуацию в Сирии, а также вопросы экономического восстановления страны.

Представитель Башара Асада находится с визитом в столице Белоруссии с 1 по 5 апреля. Он встретился с главой администрации президента Александра Лукашенко, главой Минздрава Белоруссии. По словам самого Лукашенко, приезд Мансура Аззама дал возможность узнать «из первых рук», какова ситуация в Сирии.

«Мы сейчас на пути к освобождению большей части территории нашей страны… Начинаем задумываться о реконструкции нашей страны», — сказал сирийский гость.

Аззам передал белорусскому президенту личное послание Башара Асада. По словам представителя сирийского президента, в послании Асад выразил благодарность за позицию Минска в отношении Сирии. А Лукашенко, в свою очередь, подтвердил, что поддерживает САР в борьбе против терроризма, сообщил Аззам.

«Президент Белоруссии также сказал, что даст указания органам власти предпринять все необходимое в рамках имеющихся возможностей для оказания помощи Сирии в восстановлении экономики и инфраструктуры», — добавил Аззам, его слова передает РИА Новости.

Дамаск рассчитывает на помощь Белоруссии в восстановлении экономики Сирии, резюмировал представитель Асада. Он отметил, что сирийские власти не ждут помощи от тех стран, которые поддерживали терроризм и занимали неконструктивную позицию в вопросе урегулирования сирийского кризиса.

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