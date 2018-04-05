Хвалят только свои ведра с гайками: россияне ответили американцам на критику «Адмирала Кузнецова»

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Москва, 5 апреля. Пользователи социальных сетей в четверг активно обсуждают «рейтинг авианосцев», составленный американским журналом The National Interest, где российский авианесущий корабль «Адмирал Кузнецов» назвали «худшим в истории».

Общественность не согласилась с утверждением американцев — в комментариях россияне пришли к выводу, что критику от США в данном случае стоит воспринимать как похвалу российским конструкторам.

«Если ругают — значит все правильно сделано! Они только свои ведра с гайками хвалят…» — написал Геннадий Антрохов.

«И что? Ваши супердорогие «утюги» ему не смогут противостоять…» — отметил Алексей Исаченков.

«То, что у него скрыто в трюме, может потопить не одну Натовскую эскадру…» — подчеркнул Борис Трикуцов.

«Мы не собираемся нападать. Только обороняться, поэтому нам, как «америкосам», не надо иметь армаду авианосцев. Это они любят нападать на заведомо слабые страны у которых нет ядерного щита!» — высказался Александра Агапов.

«Ну да. Такой плохой авианосец, что пока огибал Европу, направляясь к берегам Сирии, вызвал истерику у половины мира!» — напомнил еще один пользователь.

Напомним, ранее стало известно, что единственный российский авианосец «Адмирал Кузнецов», по мнению «экспертов» издания The National Interest, возглавляет пятерку «худших авианосцев в мировой истории».

Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин, комментируя новость в интервью Федеральному агентству новостей, назвал «Адмирала Кузнецова» одним из сильнейших авианосцев в мире.

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