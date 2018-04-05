Меркель планирует посетить США и встретиться с Трампом в «исторический день»

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Берлин, 5 апреля. Канцлер Германии Ангела Меркель собирается в конце апреля посетить Соединенные Штаты и встретиться с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом в четверг пишет немецкий таблоид Bild со ссылкой на свои источники.

По данным таблоида, официально дата еще не подтверждена.

Газета отмечает, что 27 апреля — «историческая дата», поскольку в этот же день состоятся переговоры между президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином и северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

Bundeskanzlerin Merkel plant nach Informationen der "Bild"-Zeitung noch fr diesen Monat einen Besuch in den USA. Es wre der zweite Besuch Merkels bei Trump. https://t.co/kXuJ72i7rd — Die Nachrichten (@DLFNachrichten) April 5, 2018

Напомним, в конце марта 2018 года Меркель и Трамп обсудили высылку российских дипломатов.

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