В Подмосковье будут судить девушку, организовавшую убийство своей матери и троих детей

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Москва, 5 апреля. Девушка, которая ради наследства заказала убийство своей матери и троих ее детей, предстанет перед судом в Подмосковье. Об этом сообщает пресс-служба областного ГСУ СКР.

По версии следствия, 24-летняя Дарья Переверзева в 2014 году решила вместе с сожителем Дмитрием Колесниковым завладеть имуществом своей матери. Она планировала убить женщину, а также своего брата. 7 сентября 2014 года Колесников приехал к матери Переверзевой: он задушил ее, а затем убил ее 12-летнего сына. Нарушитель поджог дом. В результате возгорания погибли трехлетние двойняшки — они задохнулись угарным газом.

Как пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня», позже Колесников был задержан, Переверзевой удалось скрыться. Колесников был приговорен к пожизненному лишению свободы. В декабре 2016 года полиция задержала Переверзеву. На данный момент уголовное дело против нее передано в Московский областной суд для рассмотрения по существу.

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