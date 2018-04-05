«Украина напрашивается на войну»: в России призвали ввести флот в Азовское море после захвата «Норда»

В закладки

Москва, 5 апреля. Захватом российского судна «Норд» в Азовском море Украина напрашивается на войну, считает политолог Сергей Михеев.

Такое мнение эксперт выразил в эфире телеканала «Россия 1», заявив, что Москва должна ответить на провокацию Киева «силовым образом». Как считает Михеев, по меньшей мере, речь должна идти о вводе в Азовское море российских военных кораблей, которые будут контролировать и при необходимости предотвращать действия украинской погранслужбы, передает «Экономика сегодня».

«Это на грани серьезной военной провокации. Этот сюжет может развиваться достаточно жестко. Варианты могут быть разными, но я говорю о том, на что может быть отвлечено внимание. Украина этим эпизодом напрашивается на войну, на проведение силовой операции», — подчеркнул Михеев.

Он напомнил, что фактически Украина похитила российское судно «Норд» и экипаж, а теперь заставляют крымских моряков признать, что они якобы являются гражданами Украины.

При этом, по мнению Михеева, провокационные действия Киева в Азовском море могут быть выгодны «коллективному Западу», в частности Великобритании, после того, как британские специалисты не смогли доказать «причастность» России к так называемому «делу Скрипаля».

Как отметил политолог, теперь у Лондона есть только два способа «отвести внимание от своего провала»: «пожертвовать» правительством Терезы Мэй либо совершить другую провокацию в Сирии или на Украине.

Напомним, украинские пограничники взяли на абордаж крымское судно «Норд» с 10 моряками на борту 25 марта. Членов экипажа Киев требует назвать себя гражданами Украины. Капитан судна Владимир Горбенко в настоящее время находится в изоляторе временного содержания в Херсоне. Украинские власти обвиняют его в якобы «нарушении порядка въезда» в Крым.

Ранее, комментируя ситуацию вокруг российского судна, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия будет защищать своих граждан.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.