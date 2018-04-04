Отстреливать или стерилизовать: бродячие собаки убивают, зоозащитники и власти спорят

Телеведущая Елена Малышева заявила о необходимости отстреливать бродячих собак, за что тут же прослыла «фашисткой». Между тем идею доктора поддерживают многие, причем некоторые зоозащитники уверяют, что действующие в РФ программы стерилизации и возврата в среду — западная диверсия. ФАН выслушал самые радикальные предложения обеих сторон: от массового отстрела — до гуманной эвтаназии в приютах.

В середине марта в Подмосковье стая бродячих собак насмерть загрызла молодого человека. Погибший оказался женихом беременной племянницы музыканта Юрия Лозы. После этого губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил главам муниципалитетов сфокусироваться на решении проблемы бродячих собак в регионе. Заместитель председателя регионального кабмина Максут Шадаев сообщил, что проблема бродячих собак остается второй в списке самых популярных жалоб жителей области.

В конце марта телеведущая, доктор медицинских наук Елена Малышева пригласила в студию своей программы «Жить здорово» кинологов, которые заявили, что мало кто сможет противостоять своре одичавших агрессивных псов. Появился в эфире и сам Юрий Лоза, который рассказал подробности трагедии с племянницей. Елена Малышева прокомментировала историю музыканта:

«Это недопустимо, чтобы своры собак носились по улицам. Это случилось у нас в Подмосковье, это может случиться где угодно, поэтому этих собак надо отстреливать. И никакие люди, которые защищают права животных, не должны мешать жизни людей. Больше здесь добавить нечего».

Слова Малышевой вызвали бурю негодования. Краснодарская зоозащитница Татьяна Пантина разместила петицию на сайте Change.org, а также обратилась в МВД России с просьбой привлечь Елену Малышеву к ответственности. За несколько дней петицию поддержали десятки тысяч пользователей.

Елена Малышева в ответ на это заявила в эфире RT:

«Вы знаете, я только вчера вернулась из Кемерово. Если вам больше не о чем думать, то занимайтесь вот этим. Думаю, в стране, где погибли 43 ребенка, самое время защищать собак, которые загрызли молодого человека».

Однако зоозащитники не нашли единения и между собой. Одни уверены, что власть сознательно оправдывает зачистку городов от «ненужных животных» перед Чемпионатом мира по футболу, а информационная кампания придумана для распространения живодерства. Другие поддерживают отстрел, считая государственные программы стерилизации еще большим злом.

Так, известная правозащитница, руководитель Центра правовой зоозащиты Светлана Ильинская выступила с резкой критикой позиции государства, законодателей, ветеринаров, зоозащитников и непосредственно Юрия Лозы по этому вопросу. ФАН пообщался и с ней, и с представителями государственной ветеринарной инспекции и пришел к неожиданным выводам.

Зоозащитники: Догхантеров придумали ветеринары

В своем эмоциональном посте в ЖЖ зоозащитница Светлана Ильинская негодует, что Юрий Лоза как пострадавший, официально не обратился с требованием возбудить уголовное дело против властей, распустивших бездомных собак в Подмосковье.

«Юрий Лоза заявил, что собак убивать не призывает. Как и следовало ожидать, он оказался не тем человеком, который захотел бы потратить десять минут, чтобы разобраться в проблеме и выяснить, что в России проводятся псевдогуманные программы, искусственно создающие проблему бездомных животных», — пишет в своем посте Светлана Ильинская.

Затем автор поста переходит на обвинения в адрес известных артистов.

«Не будет же Юрий Лоза становиться белой вороной среди коллег-артистов, многие из которых сами греют руки на нерешенной проблеме бездомных животных: собирают огромные деньги под бесполезные, но распиаренные фонды или даже руководят незаконными службами по стерилизации бездомных животных с выпуском их обратно на места, как, например, певица Илона Броневицкая, которая руководит такой службой в нескольких районах Московской области. Узнав, что один такой фонд (имеющий, кстати, прямое отношение к артисту Ярмольнику) опубликовал воззвание, обвинив певца в том, что он призывает к убийству собак, Лоза сразу испугался за свой рейтинг и стал открещиваться, говорить, что ни к чему такому не призывал».

Помимо этого, зоозащитница обрушивается с критикой на чиновников.

«Программа регулирования численности бездомных животных «отлов, стерилизация, вакцинация, возврат» (ОСВВ) проводилась в этом районе незаконно. Она была отменена во всей Московской области в 2016 году. С этого времени местные власти имеют право только отлавливать и содержать безнадзорных животных. Если программа ОСВВ где-то в области до сих пор и проводится, то на страх и риск местных властей, которые, несмотря на запрет, хотят продолжать пилить на этой программе деньги», — продолжает Ильинская.

Основательница Центра правовой зоозащиты считает, что в России «из-за псевдогуманного зоолохотрона жестокость к животным не имеет аналогов в мире, собаками разорваны миллионы кошек, истреблена фауна, ад для животных, гибнущих на улице, продолжается двадцать лет, и ни один артист за все это время, ни разу не выступил против».

«Все выступают только на стороне собачьей мафии, чтоб на этом заработать», — утверждает она.

ФАН обратился к Светлане Ильинской за разъяснениями ее позиции.

— Светлана, вы критикуете и приюты, и программы ОСВВ. Давайте разберемся, какие тогда способы регуляции численности безнадзорных животных вы предлагаете?

— Ни приюты, ни стерилизации не решают проблемы, это полностью преступные и мошеннические группы. Они были придуманы с двумя целями: как план нанесения экономического ущерба странам, где есть коррупция, и вторая цель — стать кормушкой для чиновников. Так внедряются вещи, которые не дают стране развиваться. Почему у нас не развивается сельское хозяйство, экономика? Потому что внедряются такие программы. Внедряются хищники на территории, бродячие собаки, которые истребляют фауну. Это колоссальный экономический ущерб, чудовищный! У нас фактически уничтожен весь охотничий ресурс, у нас численность животных в лесах сопоставима с Великобританией и Германией. То есть у нас не браконьеры их отстреливают, а охотофонд уничтожается бродячими собаками. Так никто, кроме собак, не делает. Они уничтожают ради удовольствия. Они поели, поспали, что им делать — смотреть на небо? Нет, они идут наносить экономический ущерб.

— То есть вы хотите сказать, что отловленные, кастрированные и возвращенные обратно в среду обитания собаки — это некая программа по нанесению экономического ущерба России?

— Никакого регулирования численности безнадзорных животных быть не может, это неграмотная формулировка. Может быть только полное изъятие. Регулировать диких животных можно только охотой, а домашние должны содержаться дома. Должны быть правила содержания: дома, а если на улицу гулять — на поводке, шлейке.

— А что делать с теми, кто уже бегает по нашим городам?

— В развитых странах служба отлова и служба спасения — это одно и то же. Отлов — это и есть спасение. Если нет хозяина, животное должно быть изъято.

— То есть вы за то, чтобы их отлавливать, и если не в приют, и если нет хозяина, то уничтожать?

— Да, но только не отлов, а изъятие. Все безнадзорные животные должны быть изъяты, а если животное уже одичавшее — то отстрел. То есть способы уже летальные идут. Вы никогда не отловите стаю собак в лесу, говорить об отлове собак просто смехотворно, но если их не изымать полностью, то проблема никогда не решится, они будут размножаться. Поэтому только отстрел. Охотник увидел — и сразу нужно принимать меры, нужно пресекать.

— А почему вы против программы «отлов, стерилизация, вакцинация, возрат» (ОСВВ)?

— Потому что все построено без аргументов, есть только мошенники, и все, что они говорят — вранье.

— Насколько я знаю, эта программа, например, в Санкт-Петербурге позволяет удерживать численность безнадзорных животных на одном уровне уже много лет, и трагедий не происходит.

— Удается сдерживать численность? Это обман! Когда в Москве с 2000 до 2008 годов эта программа начиналась, везде бегали стаи собак. Потом поняли, что есть препарат, которым можно потравить собак. Люди обращаются в службу отлова, она ничего не делает, и тогда люди поняли, что можно самим, не дожидаясь… брали этот препарат и стали травить. Вот для чего пропагандировалась эта программа — как травить собак. Чтобы народ знал, как от них избавляться. Вот почему и в Петербурге программа работает — потому что идет тайное уничтожение собак населением и коммунальными службами, которые получают деньги на стерилизацию. Потому что они смекнули, что нельзя выпускать на волю, надо тайно уничтожать. Основная травля идет этими стерилизаторами, которые получают деньги за собак. Если бы был эффект от стерилизации, то собак должно быть столько же. А где ваши стерилизованные собаки, испарились? Их становится меньше благодаря тайному уничтожению! Они дают задания каким-то структурами — дворникам, догхантерам, либо сами — и уничтожают.

— Так вы же вроде к этому и призываете — к уничтожению? Или я так и не понимаю, к чему вы призываете.

— В законе должно быть указано, что домашнее животное должно быть дома, а одичавшее должно быть изъято летальным гуманным способом — отстрелом. Отстрел — это быстрая смерть.

— То есть вы за «гуманный отстрел»?

— Так я вам это уже сколько твержу! Должны быть государственные приюты обязательного приема, никаких других государство не должно создавать. А чтобы обеспечить наличие свободных мест, если животное никто не берет, применять к нему эвтаназию. А остальных надо отстреливать. Должен быть дифференцированный подход.

— В чем заключается ваша претензия к Юрию Лозе?

— Он заявил, что не призывает к отстрелу. Что это значит, это что, табу, собак в лесу нельзя отстреливать? Его же слушают люди и думают, что да, нельзя. Он должен был выступить и сказать, что в развитых странах, если это агрессивная стая — то к ней ничего кроме отстрела не применяется. Невозможно убрать всех животных с территории только нелетальными способами. А он поучаствовал во лжи, что нельзя отстреливать. Никто же против охоты не возражает. Собаки наносят чудовищный ущерб фауне, неужели надо им это позволять?

— Вы себя относите к зоозащитникам?

— Мы требуем, чтобы внесли поправки в законодательство. Программы стерилизации — это диверсия, у нас специально убрали из закона услугу «отлов безнадзорных животных». У них была диверсионная задача.

— У кого — у них? Кто это придумал?

— За рубежом, видимо. Цель — чтобы Россия была колониальной страной, чтобы все было в упадке. Охотничий ресурс — это стратегический запас страны. Начнется война — а у нас все продовольствие импортное, ничего своего. Молоко все из порошка, не знают люди об этом. И если война, все исчезнет. Чем кормить армию? Во время войны кормили лосятиной, а сейчас охотиться не на кого, лосей нет, их очень мало. Собаки совершают набеги и на фермерские хозяйства, это повсеместно, нам жалуются. Все, кто прикрывается зоозащитой, только деньги собирают.

Ветеринары: Содержание животного в приюте больше месяца не соответствует принципам гуманности

ФАН обратился к начальнику Управления ветеринарии Санкт-Петербурга Юрию Андрееву, который возглавляет ведомство с 2002 года, и все программы ОСВВ проходили при его непосредственном участии.

— Юрий Александрович, обвинения зоозащитницы Светланы Ильинской в отношении ветеринаров и чиновников достаточно серьезны…

— С моей точки зрения, это можно понять. Я понимаю и уважаю психологию людей. В городах, особенно в больших, всегда находятся люди, которые реализуют свои представления о доброте и о том, как надо заботиться о животных. Я к подобным элементам недоверия к власти и к чиновникам, отношусь с пониманием.

— В ее позиции относительно того, что животные в приютах должны быть «сменяемы», — она гуманна?

— Во многом я с ней согласен. Речь о чем? О государственной политике в отношении безнадзорных животных. В приютах, которые содержат общественные организации, животные содержатся до решения своей судьбы (либо до его смерти, либо до поиска хозяина). Некоторые зоозащитники говорят: нельзя убивать животных, их надо отводить в приют. Давайте обратимся к опыту других стран, например, Швеции, где дается один месяц на то, чтобы животное обрело своего хозяина. Если хозяин не находится, то животное там усыпляют. Возврат в среду обитания тоже практикуется не везде. Кроме того, надо понимать, что для животных, рожденных и выросших на улице, в условиях вольницы, приют является все-таки тюрьмой.

— Значит, программы ОСВВ соответствуют принципам гуманности?

— Это даже не гуманность, это — гуманная целесообразность. С одной стороны, мы не убиваем, а животное дарит нам радость общения и не создает проблем. Но в стае возвращенное животное тоже может оказаться изгоем, кроме того у него снижается иммунитет. Кроме того, у собаки есть зубы, и она продолжает охранять свою территорию. И если убрать собаку из среды привычного обитания, то туда придут другие животные.

Посмотрите на Центральный район Петербурга, где сейчас закрыты все мусорные баки. Безнадзорных собак там практически нет. Безнадзорных животных лишают кормовой базы, но люди все равно приходят к ним и кормят. Хорошо это или плохо? Однозначный ответ на этот вопрос я бы давать не стал, надо уметь находить компромисс. Надо принимать соответствующие решения, и решения должна принимать власть. Под понятием власти я понимаю всех участников процесса, включая педагогов, сотрудников ЖКХ, чиновников.

Проблемы, затронутые вами, являются социальными, они затрагивают практически все население. Представьте обычную бытовую ситуацию: к маме с ребенком подбегает безнадзорная или хозяйская собака. Естественно, возникает потенциальная опасность укуса, но если собака вакцинирована, кастрирована, чипирована, то эта опасность значительно снижается. Во-первых, собака с медицинской точки зрения не представляет в данном случае опасности, во-вторых, такие собаки в принципе ведут себя гораздо менее агрессивно.

— Какое решение тогда оптимально?

— Наша позиция была изложена в проекте закона «Об ответственном обращении с животными» в редакции 2011 года. Не того, который сейчас будет рассматриваться во втором чтении, а того, который был отправлен в Госдуму еще семь лет назад и был отозван по формальным признакам. Там было заложено, что каждая собака должна быть идентифицирована; в том случае, если она находится без надзора, и в определенный срок хозяина установить не удалось, то владелец должен быть наказан; что в квартирах должны быть ограничения по количеству животных; должно быть введено налогообложение в зависимости от того, кастрировано животное или нет. Если кастрированное — налог предлагался 100 рублей в год, если нет — 1000 рублей в год. Но наш законопроект был отклонен.

— А пока проблемы остаются, не утихают обвинения в финансовых махинациях вокруг этой темы…

— Я вам покажу, сколько денег тратится в Санкт-Петербурге. У нас имеются две структуры, занимающиеся безнадзорными животными, через которые проходят бюджетные деньги. Это комитет по благоустройству: на нем лежит отлов животных и возврат в среду, а также сбор трупов умерших животных. Программы кастрации и вакцинации третий год по конкурсу выигрывает организация «Ветеринарный госпиталь». На 2018 год на ветеринарную деятельность по контракту на ОСВВ выделено 6,5 млн. рублей. Получается на одну собаку примерно 2950 рублей (это работа врача, чипирование, вакцинирование, кастрация). Итого — около 26-27 млн. рублей в год по Санкт-Петербургу. Смотрите, например, в Москве: 3 млн. руб. ежедневно, то есть около 1 млрд. рублей в год.

— Ежедневно? Вы не оговорились?

— Нет, это реальные цифры, они складываются, исходя, в том числе, из решения построить приюты и закрыть эту тему навсегда. Сегодня в приютах Москвы тысячи собак, город их кормит, содержит. А тем временем в городе популяция безнадзорных собак восстанавливается.

— Было много разговоров, куда ушли деньги на строительство главного городского приюта на Большом Смоленском проспекте. Вы можете сейчас сказать, сколько все же денег было потрачено на этот приют, и оправдали ли себя затраченные средства?

— Здание этого приюта — это бывшая чулочно-носочная фабрика. На ее месте город в начале 2000-х решил построить приют. Из бюджета было выделено около 2 млн. рублей — деньги на проектирование.

— А как же Санкт-Петербург справляется? К нам даже за опытом едут, если не ошибаюсь?

— У нас значительная нагрузка лежит на общественных организациях. На помощь приютам (у них есть льготы по оплате коммунальных расходов) город тратит всего около 2 млн. рублей в год, и то на эту бюджетную помощь может претендовать только приют на Большом Смоленском проспекте. Сейчас там около 500 собак, и около 200 — в приюте на Торфяной дороге. А всего приютов в нашем городе — шесть.

Давайте считать. Сколько денег уходит на содержание 500 собак? На одну собаку в день уходит примерно 200 рублей, в месяц около 6 тыс. руб., на 500 собак, соответственно, около 3 млн. рублей. То есть это не дешевое удовольствие, но в Петербурге много тех, кто помогает приютам: физические лица, юридические лица, волонтеры через социальные сети приходят. Причем приюты всегда готовы отчитаться.

— Программа мероприятий по отлову, кастрации, вакцинированию и чипированию безнадзорных собак работает в Петербурге с 2006 года. Сколько денег потрачено на эти цели за 12 лет?

— С 2006 года по 2018 год мы отловили и кастрировали 26671 собаку, потратили 54 млн. рублей. Нам часто задают вопрос: вот деньги вы потратили, а как проверить, действительно ли вы что-то сделали с собаками? Как проверить? Действительно, сначала каждой собаке ошейники одноразовые надевали — их снимают, метки тоже снимают. Тогда было принято решение обрезать кончик уха во время наркоза, собаке это не больно, это хрящик всего лишь. А это сразу видно издалека — в отличие от чипа.

В 2006 году, когда начиналась программа, в городе было около десяти тысяч безнадзорных собак, сейчас — около семи тысяч. За год ловят 2-2,5 тыс. собак. Что меняется? То, что за этот период не родилось не менее 200 тысяч ненужных жизнеспособных щенков, которые город бы «перемолол». И самое главное — подавляющее количество собак имеет действующую вакцинацию против бешенства, они кастрированы и не имеют воспроизводства.

— Как происходит отлов собак?

— В первую очередь отлов производится по заявкам служб ЖКХ, районных администраций. По заявке и по графику специалисты выезжают, выписывают акт работ. Передержки практически нет — сразу после выхода из наркоза животных вывозят назад, никто практически не погибает. Вторую часть проводят опекуны — те, кто выхаживает собак. Опекуны оставляют свои координаты, внешность собаки детально фиксируют, все документы хранятся. Я вас уверяю, от имени властей убийства животных не происходят и не афишируются, это я гарантирую. Если бы это было, то завтра же стало известно всему городу.

— А в целом по стране как работает эта программа?

— В Москве подобное делают, в Ленинградской области — частично, в Нижнем Новгороде есть программа. Есть программы в Самаре, в Калининграде, на Камчатке. Представители более 40 субъектов приезжали к нам, перенимали опыт. Вообще должна быть некая система, которая должна финансироваться.

— Ваша оппонентка Светлана Ильинская говорит, что программа ОСВВ придумана чуть ли не в целях экономической войны… Это бред?

— Это не просто бред, она ведь знакома с истоками, здесь очень много посылов от идеологии 1990-х годов. Предположение, что наши «враги» предложили эту программу… Программа, как вы говорите, — ОСВВ — это не совсем корректная формулировка. Мы изучили весь российский и международный опыт, законодательство, учли заложенный в уставе Санкт-Петербурга принцип гуманности и в итоге пришли к необходимости принять программу, которую сегодня называем ОСВВ. Ее реализация позволяет решать проблему с минимальными затратами, с соблюдением принципа гуманности не дает возможности псевдозоозащитникам раздуть информационную истерию.

— А понятие «гуманного отстрела»?

— Отношение к собаке должно быть соответствующим. Это — животное, к тому же хищное, а когда хищные животные соберутся в стаи и охотятся, например, на косуль, то у косуль шансов выжить не остается. Собака умна и хитра, она способна организовать нападение, в том числе и на человека. И есть ситуации, когда собака превращается в зверя. Но я не об отстреле. Власть должна принимать разумные решения.

— А вы тогда о чем?

— Я — сторонник безвозвратного отлова. Животному дали шанс, месяц животное в приюте… Но такое положение было бы возможно, если бы был принят соответствующий закон. Я против того, чтобы животное жило на улице, но ситуация сейчас такова, что по-другому проблему не решить. Те, кто писал проект рассматриваемого в Государственной думе закона, безусловно, поняли, насколько он многогранный и сложный.

Статистика последних нападений собак на человека

4 апреля 2018 года, Екатеринбург:

На улице Куйбышева в Екатеринбурге сорвавшаяся с поводка собака напала на четырехлетнюю девочку, ребенка госпитализировали. Сотрудники полиции разыскали владельца животного. Выяснилось, что с собакой в то утро гуляла 19-летняя девушка: она не смогла удержать питомца (по предварительным данным — это был стаффорд) на поводке. Тяжесть причиненного вреда определит экспертиза. По итогам начавшиеся проверки будет принято процессуальное решение.

2 апреля 2018 года, Салехард:

Восьмилетний житель Салехарда с тяжелыми травмами попал в больницу после нападения стаи бродячих собак. По данным Следственного комитета ЯНАО, животные напали на школьника в районе детской площадки на улице Щорса, мальчик получил множественные укусы различных частей тела. На скорой его госпитализировали в травматологическое отделение.

16 марта 2018 года, Нижний Тагил:

В Нижнем Тагиле свора собак напала на мать с ребенком. По данным прокуратуры Свердловской области, несчастье случилось близ дома №48 на улице Зари. Утром молодая мама вела четырехлетнего сына в детсад, когда на ребенка напала свора псов. Малыша показали врачам: на лице у него были царапины, вырван клок волос на голове. Мть говорит, что ребенок очень испугался.

11 октября 2017 года, Мурманск:

Девочка-подросток получила травмы в результате нападения бездомной собаки. Инцидент произошел в районе дома №40 по улице Лобова в столице региона. Родители 13-летней пострадавшей обратились в травмпункт, где медики поставили диагноз «укушенная ссадина бедра».

5 октября 2017 года, Копейск Челябинской области:

СК начал проверку по факту нападения двух собак на девятилетнего мальчика в Копейске Челябинской области. Инцидент произошел во дворе жилого дома. Мальчик возвращался домой из магазина, когда на него напали бездомные собаки. Покусанного ребенка обнаружил водитель проезжавшей мимо машины. У ребенка множественные раны головы, шеи, пострадали руки и ноги. Мальчик находится на искусственной вентиляции легких.

2 октября 2017 года, Истра Московской области:

Бездомная собака набросилась на детей, гулявших на детской площадке. Местные жители утверждали, что тот же пес ранее покусал пятилетнего ребенка, а до этого напал на годовалого малыша, однако того отбила его мать.

По данным «Российской газеты», в Москве в 2017 году собаки искусали более двух тысяч детей. Такая статистика была озвучена в городской думе. Согласно статистике городского департамента здравоохранения, в московские травматологические пункты с укусами и другими последствиями собачьих нападений обратились 10805 человек, в том числе 2018 детей.