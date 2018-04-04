Отстреливать или стерилизовать: бродячие собаки убивают, зоозащитники и власти спорят | Новости
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Отстреливать или стерилизовать: бродячие собаки убивают, зоозащитники и власти спорят
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