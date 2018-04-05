Порошенко наградил американского сенатора за оружие и санкции против России
Киев, 5 апреля. Президент Украины представил американского сенатора-республиканца Роберта Портмана к награде за заслуги перед страной.
Порошенко наградил Портмана орденом «За заслуги» III степени. Президент Украины поблагодарил американца за оружие и санкции против России. По его словам, сенатор США внес «весомый личный вклад в укрепление украинско-американского межгосударственного сотрудничества», а также за якобы «отстаивание государственного суверенитета и территориальной целостности Украины».
Глава Украины отметил, что Портман должен способствовать оказанию санкционного давления на Россию и в дальнейшем, а также поддерживать развертывание в Донбассе миротворческой миссию ООН.
«Отдельное внимание было уделено укреплению энергетической солидарности между сторонами, и в этом контексте отмечена опасность проекта «Северный поток — 2», — приводит слова Порошенко «Свободная пресса».