Сирия сегодня: США вновь обвиняют Дамаск, боевики покидают Восточную Гуту

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Сирия, 5 апреля. Боевики незаконных вооруженных формирований через гуманитарный коридор покинули Восточную Гуту. Соединенные Штаты вновь бездоказательно обвинили официальный Дамаск в применении химического оружия. Белый дом заявил о скором завершении военной миссии США на территории Сирийской Арабской Республики (САР). Последние события в Сирии — в материале Федерального агентства новостей.

Вывод боевиков

Около четырех тысячи боевиков и членов их семей воспользовались гуманитарным коридором в районе населенного пункта Мухайям Аль-Вафедин. Об этом сообщил журналистам начальник российского Центра по примирению враждующих сторон на территории САР генерал Юрий Евтушенко.

«При содействии наших офицеров было освобождено пять заложников, находившихся в плену у боевиков незаконных вооруженных формирований в городе Дума. Всего с начала активной фазы операции по выводу экстремистов, гуманитарным коридором в районе населенного пункта Мухайям Аль-Вафедин воспользовалось около четырех тысяч боевиков и членов их семей», — сказал он.

Как отметил Евтушенко, в освобожденные населенные пункты Восточной Гуты продолжают возвращаться мирные жители.

«Правительственные войска Сирии при содействии российского Центра по примирению проводят очистку жилых районов от взрывоопасных предметов и решают первоочередные задачи по восстановлению разрушенной боевиками инфраструктуры. В населенных пунктах Сакба, Кафер-Батна, Байт-Сава, Мисраба, Модиара, Хаззе организован подвоз питьевой воды и горячего питания, жителям оказывается необходимая медицинская помощь», — заключил генерал.

Как сообщает «Газета.ru», более 40 тысяч боевиков покинули Восточную Гуту.

Обвинения

Вновь бездоказательные обвинения звучат со стороны Вашингтона. Белый дом распространил заявление, согласно которому возложил вину за применение химического оружия в Хан-Шейхуне год назад на официальный Дамаск.

«Сегодня первая годовщина немыслимого нападения режима (президента Сирии Башара) Асада с применением нервно-паралитического газа зарин в Хан-Шейхуне. В результате погибли сотни гражданских лиц. Мужчины, женщины и дети, погибшие от рук режима Асада 4 апреля 2017 года, заслуживают правосудия в этом деле, и мы не успокоимся, пока режим не будет привлечен к ответственности», — говорится в заявлении Белого дома.

«Мы ожидаем, что все стороны выполнят свои обещания 2013 года и обеспечат, чтобы режим Асада прекратил жестокое использование химического оружия против народа Сирии», — говорится в заявлении.

Напомним, что за весь год ни Соединенные Штаты, ни американские союзники по международной антитеррористической коалиции так и не предоставили реальных доказательств применения сирийской армией химического оружия.

Военная миссия

Военная миссия Соединенных Штатов по уничтожению террористической группировки «Исламское государство»1 (деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации по решению Верховного суда РФ) в САР подходит к концу, говорится в заявлении Белого дома.

«Военная миссия по уничтожению ИГ1 в Сирии подходит к скорому завершению, ИГ почти полностью разгромлено. США и наши партнеры остаются привержены задаче искоренения незначительного присутствия ИГ в Сирии… Мы продолжим консультации с нашими союзниками и друзьями о наших дальнейших планах», — говорится в документе.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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