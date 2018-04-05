«Даже ржавая баржа выйти боится»: Украина испугалась ответа России на арест «Норда»

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Симферополь, 5 апреля. Украинские рыбаки боятся выходить в Азовское море, опасаясь ответных действий со стороны России после того, как украинские пограничники арестовали российский рыболовный траулер «Норд». Об этом рассказал глава крымского бюро НТВ Олег Крючков.

По его словам, съемочная группа НТВ делала сюжет с родосскими пограничниками. Когда корабль вышел в Азовское море и оказался рядом с Бердянском, журналисты не увидели ни одного украинского рыболовного судна. Примечательно, что незадолго до этого украинская погранслужба заявила, что будет арестовывать все российские суда, приписанные к крымским портам.

«Думали, хоть один украинский корабль или судно увидим, но нет. Пустой горизонт. Самое смешное, что уже больше недели из украинских портов на Азове даже ржавая баржа выйти боится. Никого. Сидят по норам, а так смелые, заявления одно за другим», — отметил Крючков.

Напомним, что ранее Украина арестовала российское рыболовное судно «Норд», которое промышляло в Азовском море. Весь экипаж имеет российские паспорта, а сам корабль приписан к крымскому порту.

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