Украинским пенсионерам «зажали» 6 млрд гривен за ликвидацию последствий взрыва на АЭС

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Киев, 5 апреля. Десятки украинских пенсионеров активистов-чернобыльцев проводят бессрочную акцию протеста под стенами министерства социальной политики, требуя поддержать законопроект №4442. Он предусматривает увеличение пенсий всем категориям чернобыльцев, которых в стране насчитывается более 80 тысяч.

«У нас сегодня такие жалкие пенсии, потому что государство считает, мол, Чернобыль был слишком давно, и оно плевать на нас хотело!» — сообщил корреспонденту Федерального агентства новостей (ФАН) лидер пикетчиков.

Законопроект, внесенный в Раду лидером «Радикальной партии Украины» Олегом Ляшко еще в апреле 2016-го, предусматривает более чем пятикратное увеличение выплат людям, пострадавшим от Чернобыльской аварии. Например, минимальный размер пенсий неработоспособным чернобыльцам с 1-й группой инвалидности, которых отселили из «зоны отчуждения», по мнению Ляшко, должен вырасти со 180% до 1000% прожиточного минимума.

То есть в случае принятия этого закона им надлежит выплачивать не меньше 17 тысяч гривен ежемесячно. А с 1 июля 2018 года, когда прожиточный минимум вырастет до 1777 гривен, и вовсе 17,8 тысяч гривен. По сути, это двухмесячный доход хорошо зарабатывающего киевлянина, а в регионах — и вовсе сказочные деньги. Поэтому активисты готовы стоять у Минсоцполитики за принятие закона до последнего.

«Сегодня пенсионное обеспечение инвалидов-чернобыльцев на Украине разделено на две группы. Одни получают 15 тысяч гривен в месяц — это в основном работники станции и жители Чернобыля, которые находились в городе в момент аварии и сразу после нее. А те люди, которые работали ликвидаторами аварии, солдаты-призывники, военные из запаса, которых тогда срочно мобилизовали — все они в итоге получили пенсию в размере 2,5 тысяч гривен», — говорит лидер пикетчиков Валентин Д.

По словам пикетчиков, прожить на эту пенсию сегодня невозможно даже здоровому человеку. А у людей, которые в середине 1980-х получили серьезную дозу облучения после аварии на АЭС, к старости здоровье, как правило, серьезно подорвано. И им требуется целый ряд весьма недешевых лекарств. С учетом высокой стоимости услуг ЖКХ и цен в магазинах, этих жалких копеек пенсионерам-чернобыльцам не хватает ни на что, и тем более — на дорогие лекарства. Поскольку украинское государство устранилось от финансирования льготных лекарств для пенсионеров и инвалидов, многие тяжелобольные чернобыльцы сегодня просто тихо сотнями умирают.

«Депутаты не принимают этот законопроект уже почти два года, они просто издеваются над нами! — говорит лидер пикетчиков Валентин Д. — Поэтому мы объявили голодовку и будем дежурить здесь, у здания министерства, столько, сколько потребуется, чтобы необходимый нам закон, наконец, приняли. И не надо нам рассказывать, что «немае грошей». Это — чистой воды брехня! Многие наши собратья по несчастью уже подали иски против государства в региональные суды и в Европейский суд по правам человека. Мы будем стоять здесь до конца, пока пенсию нам не увеличат до справедливого уровня!»

Между тем не совсем ясно, почему активисты-чернобыльцы пришли требовать повышения к зданию Минсоцполитики. Ведь сейчас «мяч» на стороне Верховной рады, именно от народных депутатов зависит, повысят ли чернобыльцам выплаты. Поэтому их сидение возле Минсоцполитики чем-то отчасти напоминает «поиски ключа под фонарем, потому что там светлее».

Впрочем, по словам пикетчиков, в Раде «уже сформирована специальная рабочая группа, в задачу которой входит рассмотрение и лоббирование законопроекта №4442». А денег у государства, несмотря на все декларируемые проблемы, «вполне достаточно».

«В конце концов, ликвидируя аварию на АЭС, мы это же государство и защищали», — говорят пикетчики.

Впрочем, как считают киевские политологи, шансов быть утвержденным у «чернобыльского» законопроекта немного. С одной стороны, профильный комитет Верховной рады действительно признал важность проекта и его социальную значимость. Однако он же указал и на тот факт, что авторы документа не сочли нужным подумать над источниками финансирования такого повышения.

По подсчетам экспертов Минсоцполитики, выполнение норм закона №4442 потребовало бы из бюджета дополнительных 485,5 млн гривен ежемесячно. А за год в бюджете пришлось бы изыскать и вовсе лишние 5,8 млрд гривен. Не поддержали проект и другие ведомства, пенсионный фонд усмотрел в его нормах «дискриминационные» положения. Ведь повышение пенсий только одной категории граждан, по мнению руководства ПФ, «противоречит принципам пропорциональности и справедливости». Не разделяет чаяний чернобыльцев и министерство финансов.

При этом законопроект №4442 ни разу не добрался до голосования в Раде. Его лишь единожды вносили в повестку дня заседания 3 октября 2017 года. Однако сегодня пенсионеры-чернобыльцы готовы сделать все возможное, чтобы «протолкнуть» желанный законопроект через Раду. И даже, если понадобится — умереть с голоду прямо на ступеньках министерства.

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