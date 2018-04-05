Меню
Регионы
18+
Лента новостей
Закрыть
Выбор региона
Закрыть
Поиск
Закрыть
Политика
Полный коллапс коалиции: Захарова раскритиковала позицию Франции по «делу Скрипаля»
Экономика
Путин рассказал, что необходимо для прорыва в экономике
Следующая новость
РоссияРоссия Весь мирВесь мир НовороссияНовороссия ОбществоОбщество УкраинаУкраина СирияСирия
Политика Политика Спорт Спорт Экономика Экономика Видео Видео Иносми Иносми Технологии Технологии #Соцсети #Соцсети Происшествия Происшествия Лента новостей Лента новостей
О нас Вакансии Рекламодателям Опросы
Пользовательское соглашение
Мы в Соц.Сетях
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Полный коллапс коалиции: Захарова раскритиковала позицию Франции по «делу Скрипаля»

    12:58  5 Апреля 2018  /обновлено: 12:59  05 Апреля 2018
    374

    Полный коллапс коалиции: Захарова раскритиковала позицию Франции по «делу Скрипаля»

    Москва, 5 апреля. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Франция не смогла обстоятельно отреагировать на обращение российской стороны в связи с так называемым «делом Скрипаля».

    Об этом дипломат написала в Facebook.

    «Франция не смогла ответить на поставленные российской стороной вопросы по «делу Скрипалей». Объясняя свою позицию, МИД Франции назвал вопросы «безосновательными» и сказал, что «Великобритания подробно информировала Францию о своем расследовании», — оценила Захарова позицию Франции по «делу Скрипаля».

    Она напомнила, что британские военные эксперты не смогли доказать версию об отравлении Скрипаля, озвученную главой британского правительства Терезой Мэй. Объясняя лишенную логику позицию Парижа и несогласованность в подаче информации британской и французской стороной, Захарова подчеркнула, что речь идет о «полном коллапсе коалиции».

    Отметим, ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что многим странам, присоединившимся к антироссийской кампании в связи с инцидентом в Солсбери, «выкрутили руки». 

    Читайте ФАН в Яндекс.Новости.

    Автор: Федор Веснин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #захарова #франция #политика #обвинения #запрос #дело скрипаля
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      В Совфеде отреагировали на призыв Рады к Западу заблокировать строительство «Северного потока — 2»

      13:47 5 Апреля 2018 47
      Читать
      13:28
      Сегодня

      Вертолет Ми-2 разбился в Ставропольском крае: одного летчика спасли
      12:25
      Сегодня

      Песков рассказал, как Россия будет защищать захваченных на Украине моряков
      11:18
      Сегодня

      Эксперт раскрыл суть претензий Европы к США по ядерной сделке с Ираном
      10:15
      Сегодня

      «Голословно обвинять не получится»: Москва требует расследовать отравление Скрипаля в рамках ОЗХО
      5:54
      Сегодня

      Сирия: через коридор в Мухайям Аль-Вафедине вышли около 4 тыс. боевиков

      Жизнь разделилась на до и после: в Петербурге почтили память жертв теракта в метро. ФАН-ТВ

      21:46 3 Апреля 2018 1773

      Жители Луганска ответили Киеву: Хороните свои опасные отходы на Майдане

      16:20 3 Апреля 2018
      20853

      Форсайт «Россия»: В Петербурге открылся четвертый международный экономический конгресс. ФАН-ТВ

      10:12 3 Апреля 2018
      2907

      На четыре с плюсом: Сборная России по лыжным гонкам подвела итоги олимпийского сезона. ФАН-ТВ

      19:53 2 Апреля 2018
      3149

      Пушкин против Драгунского: В столице прошел городской конкурс юных чтецов «Живая классика». ФАН-ТВ

      9:59 2 Апреля 2018
      2221
      Закрыть
      Читайте нас в Яндекс.Новостях
      Украинским пенсионерам «зажали» 6 млрд гривен за ликвидацию последствий взрыва на АЭС

      Украинским пенсионерам «зажали» 6 млрд гривен за ликвидацию последствий взрыва на АЭС

      13:26   5 Апреля 2018
      157
      Кремль отреагировал на блокировку ФАН в Facebook

      Кремль отреагировал на блокировку ФАН в Facebook

      12:19   5 Апреля 2018
      983
      Вера Савченко: Мы с Надей изменим всю политическую систему Украины

      Вера Савченко: Мы с Надей изменим всю политическую систему Украины

      9:55   5 Апреля 2018
      3898
      Американские дипломаты покинули здание посольства в Москве

      Американские дипломаты покинули здание посольства в Москве

      8:28   5 Апреля 2018
      1490