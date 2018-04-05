Полный коллапс коалиции: Захарова раскритиковала позицию Франции по «делу Скрипаля»

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Москва, 5 апреля. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Франция не смогла обстоятельно отреагировать на обращение российской стороны в связи с так называемым «делом Скрипаля».

Об этом дипломат написала в Facebook.

«Франция не смогла ответить на поставленные российской стороной вопросы по «делу Скрипалей». Объясняя свою позицию, МИД Франции назвал вопросы «безосновательными» и сказал, что «Великобритания подробно информировала Францию о своем расследовании», — оценила Захарова позицию Франции по «делу Скрипаля».

Она напомнила, что британские военные эксперты не смогли доказать версию об отравлении Скрипаля, озвученную главой британского правительства Терезой Мэй. Объясняя лишенную логику позицию Парижа и несогласованность в подаче информации британской и французской стороной, Захарова подчеркнула, что речь идет о «полном коллапсе коалиции».

Отметим, ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что многим странам, присоединившимся к антироссийской кампании в связи с инцидентом в Солсбери, «выкрутили руки».

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