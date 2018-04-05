Рада просит мировое сообщество запретить строительство «Северного потока-2»‍

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Киев, 5 апреля. Верховная рада призвала власти других государств принять меры для полного запрета строительства российского газопровода «Северный поток — 2». Заявление об этом поддержали своими голосами 266 украинских парламентариев.

«Обращаясь к парламентам и правительствам иностранных государств, мировому бизнес-сообществу, Верховная рада Украины призывает: сделать все возможное для полного и необратимого запрета на строительство газопровода Nord Stream 2», — следует из текста заявления парламента.

Авторы обращения, в частности, просят не принимать никакого участия в подготовке, финансировании или лоббировании проекта. Кроме того, парламентарии подчеркнули, что строительство газопровода утвердит «абсолютную монополию» России на газовом рынке Европы.

Ранее «Газета.ру» сообщала, что экономические потери Украины от запуска газопровода «Северный поток — 2» составят в Киеве оценили почти 3 млрд долларов. Об этом заявил коммерческий директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко.

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