Ученые нашли способ борьбы с циррозом печени

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Лондон, 5 апреля. Медики из Стэнфордского университета нашли способ, с помощью которого можно разработать препараты для борьбы с циррозом и старением клеток печени.

По словам ученых, регенерации этого органа способствует умеренное увеличение фермента теломеразы в клетках печени. Теломераза — это белковый комплекс, который препятствует чрезмерному сокращению длины теломер, которые представляют собой концевые участки хромосом. При каждом делении клетки они укорачиваются. Есть версия, что увеличение теломер приводит к старению клеток.

Мутации, которые блокирую деятельность теломеразы, вызывают цирроз печени. При этом большая активность наблюдается этого элемента в злокачественных клетках рака печени, пишет «Ридус».

В ходе экспериментов выяснилось, что от трех до пяти процентов клеток печени грызунов вырабатывает большое количество теломеразы, однако гены, которые участвуют в процессе метаболизма, в них менее активные. При повреждении печени эти клетки начинают размножаться и создавать новую ткань.

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