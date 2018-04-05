Признавшегося в расстреле «беркутовцев» Бубенчика отпустили на свободу

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Киев, 5 апреля. Генпрокуратура Украины отозвала ходатайство об аресте Ивана Бубенчика, который признался в расстреле «беркутовцев» на майдане.

ГПУ передумала арестовывать Бубенчика и отозвала ходатайство об аресте. Кроме того, с него сняты подозрения в убийстве. Суд удовлетворил требования Генпрокуратуры.

Заместитель украинского генпрокурора Анжела Стрижевская в Печерском суде Киева заявила, что Бубенчика пригласили в главное следственное управление для вручения нового подозрения.

Кроме того, в Генпрокуратуре допустили, что Бубенчик может быть освобожден от уголовной ответственности на основании закона об амнистии участников Революции достоинства.

«К компетенции суда относится принимать решение по этому закону, — приводят слова Стрижевской украинские СМИ. — Должно быть соответствующее ходатайство, которое суд рассмотрит. Во всяком случае у Бубенчика будет такая возможность».

Ранее в апреле Бубенчика задержали во Львовской области по подозрению в убийстве двух «беркутовцев» из автомата во время майдана. Задержанный дал признательные показания.

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