Школьник из Иркутска ранил ножом одноклассника прямо на уроке

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Иркутск, 5 апреля. Ученик одной из школ Иркутска ударил ножом одноклассника во время игры, сообщает пресс-служба областного управления МВД.

Инцидент произошел утром в четверг. В дежурную часть поступило сообщение о ножевом ранении девятиклассника. Выяснилось, что сидящий на задней парте подросток играл с ножом и случайно нанес травму впереди сидящему мальчику. К счастью, рана оказалась несерьезной. Жизнь пострадавшего мальчика вне опасности, передают «Дни.ру» со ссылкой на телеканал «360».

По данному факту была начата проверка надлежащего исполнения сотрудниками школы своих должностных обязанностей, пишет «Газета Кемерова».

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