Песков не стал комментировать слухи о допросе российских бизнесменов в США

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Москва, 5 апреля. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков не стал комментировать слухи о допросах российских бизнесменов спецпрокурором США Робертом Мюллером.

Как передает корреспондент ФАН, Песков подчеркнул, что официальных заявлений и подтверждений из Вашингтона по этому поводу не поступало, однако назвал сложившуюся ситуацию сложной и напряженной.

«Новостные поводы обильно фигурируют в сообщениях СМИ. В первую очередь, в англосаксонских, но официальных заявлений и подтверждений на этот счет не видим. Ситуация очень непростая, напряженная, поэтому не можем делать оценки и комментарии на основании публикаций СМИ», — сказал он.

Напомним, ранее в четверг СМИ сообщили, что спецпрокурор США Роберт Мюллер, который проводит расследование о так называемом российском вмешательстве в выборы президента США, распорядился задержать для допроса российских бизнесменов.

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