Путин и Эрдоган обсудили бурно развивающиеся экономические отношения — Песков

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Москва, 5 апреля. Президент РФ Владимир Путин обсудил со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом ряд вопросов, включая развитие экономических отношений между двумя странами. Об этом в четверг заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«В данном случае в более широком контексте и рамочном режиме обсуждались различные аспекты бурно развивающихся экономических отношений, в том числе и сельского хозяйства», — отметил он.

Напомним, что накануне Путин посетил Анкару, где провел встречу с лидерами Турции и Ирана. В частности, речь шла о совместных действиях по урегулированию вооруженного конфликта в Сирии. Ожидается, что следующая встреча лидеров стран-гарантов Астанинского мирного процесса состоится в Иране, где будет поднят вопрос о проведении конституционной реформы в Сирии.

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