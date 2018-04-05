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Москва, 5 апреля. Президент России Владимир Путин обсудит реализацию задач из послания Федеральному собранию на заседании госсовета, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает корреспондент ФАН.

Песков отметил, что накануне, 4 апреля, Путин вернулся в Москву и весь четверг будет работать в столице.

«В Кремле совсем скоро начнется заседание госсовета. Профильная тема — приоритетное направление деятельности субъектов России после деятельности развития конкуренции. Тема основополагающая — реализация задач из послания президента Федеральному собранию. Очень важное мероприятие».

Песков отметил, что 5 апреля Путин заслушает доклады руководителя ФАС Игоря Артемьева, министра экономического развития Максима Орешкина, а также главы Удмуртской Республики Александра Бречалова и еще нескольких руководителей регионов.

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