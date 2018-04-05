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Киев, 5 апреля. Русские танки в Херсонской области придут встречать с караваями, считает замдиректора промеджлисовского телеканала ATR Айдер Муждабаев.

Жители Херсона считают своими врагами организаторов блокады Крыма, а также запрещенный в России Меджлис1 крымско-татарского народа. Муждабаев в своем блоге опубликовал скриншот группы незарегистрированных перевозчиков, которые работают по маршруту Новоалексеевка — Крым через КПП.

«Они постоянно шастают в Крым через КПВВ, это они называют своими врагами Меджлис и блокаду Крыма. Это они устраивают «стихийные акции протеста» в Геническе и на Чонгаре», — написал представитель ТВ.

В Междлисе испугались сторонников Крыма на Украине. Муждабаев считает, что именно жители Херсонской области прокалывают колеса, бьют стекла водителей перевозчиков, которых хотят легализировать украинские власти. А руководство Херсонщины «потакает» местным извозчикам. Он назвал «своеобразным государством» район примыкания украинской территории к Крыму.

«Есть местные власти, которые крышуют таксистов и натравливают на патриотов. А местная полиция типа не может ничего, разводит руками. Русские танки многие тамошние чиновники придут встречать с караваями», – приходит к выводу пропагандист.

Отметим, что члены Меджлиса в последнее время пытаются вытеснить жителей Херсонской области из сферы перевозок, пытаясь дискредитировать таксистов, которые зарабатывают на поездках в российский Крым.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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