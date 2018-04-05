Песков рассказал, как Россия будет защищать захваченных на Украине моряков

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Москва, 5 апреля. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с задержанным украинскими пограничниками судном «Норд».

«Мы были и остаемся страной, приверженной духу международного права, и во всех наших действиях мы исходим из него. Российская сторона продолжит защищать все свои субъекты, но по этому вопросу лучше обращаться в МИД», — приводит слова Пескова корреспондент Федерального агентства новостей.

Пресс-секретарь также отметил, что ведомство активно занимается этим вопросом.

Напомним, что в конце марта стало известно о задержании российского рыболовного судна «Норд». Украинские правоохранители отобрали у экипажа судна российские паспорта, а капитана обвинили в «нарушении порядка въезда» в Крым.

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