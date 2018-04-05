«Россия не пришла в Донбасс»: Песков отреагировал на интервью первого премьер-министра ДНР

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Москва, 5 апреля. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявления первого председателя совета министров ДНР Александра Бородая о том, что «Россия пришла в Донбасс всерьез и надолго», передает корреспондент ФАН.

«Россия не пришла на Донбасс. Вы знаете, что Россия присутствует на Донбассе и на Украине только в виде своих симпатий как жителям Донбасса, так и жителям Украины. Никакого иного присутствия нет», — сказал представитель Кремля на брифинге в четверг.

Напомним, о текущем положении дел на юго-востоке страны Бородай рассказал в интервью изданию Ukraina.ru, вспомнив, как происходило становление республики, четвертую годовщину которой будут отмечать 7 апреля.

В ответ на вопрос «Где вы были, и что делали, когда была провозглашена ДНР, премьер-министром которой вы стали в мае 2014 года?» он, в частности, поведал о своей встрече с мэром Донецка Лукьянченко и с «тогдашним главой ГУ ВД».

«Я им объяснял, что ДНР — это Россия. Россия сюда пришла сюда всерьез и надолго», — сказал Бородай.

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