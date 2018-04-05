Появился список стран, поддержавших Россию в ОЗХО по «делу Скрипаля»

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Москва, 5 апреля. Исполнительный совет ОЗХО не поддержал предложение России по расследованию инцидента в британском Солсбери, сообщил дипломатический источник. Появился список стран, которые поддержали предложение РФ.

Российское посольство в Нидерландах сообщило в Twitter, что 14 стран поддержали предложение РФ по «делу Скрипаля». Отмечается, что кроме самой Российской Федерации в поддержку предложения выступили Иран, Азербайджан, Армения, Беларусь, Венесуэла, Казахстан, Киргизия, Куба, Никарагуа, Пакистан, Сирия, Таджикистан и Узбекистан

Напомним, что в совет ОЗХО входит 41 государство, для принятия решение необходимо заручиться поддержкой двух третей голосов членов организации. Накануне постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин заявил, что инцидент с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери напоминает теракт.

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